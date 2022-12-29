В России появились американские кроссоверы Lincoln Nautilus

Издание «Газета.Ru» сообщило, что российские дилеры выставили на продажу американские кроссоверы Lincoln Nautilus. С новыми для отечественного рынка моделями можно ознакомиться на официальных сайтах автосалонов и популярных онлайн-площадках. Большинство предложений доступно у продавцов из Новосибирска. Минимальная стоимость роскошного автомобиля, построенного на модульной архитектуре CD3, составляет 8,6 миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Габариты Lincoln Nautilus составляют 4825 миллиметров в длину при 2850-миллиметровой колёсной базе. Кроссовер построен на платформе CD3, разработанной инженерами компании Mazda совместно со специалистами Ford. Данная архитектура лежит в основе Mazda CX-9 и Ford Fusion предыдущих поколений.

У российских дилеров доступны полноприводные «Наутилусы», оборудованные 2,7-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 339 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая коробка передач.

Nautilus уже в «базе» оборудован пакетом водительских ассистентов Lincoln Co-Pilot 360, который включает в себя систему автоматического торможения, а также функции контроля слепых зон и предотвращения съезда с полосы. Кроме того, в оснащение кроссовера входят 20-дюймовые колёсные диски, климат-контроль, отделка салона кожей, а также электропривод передних кресел и камера заднего вида.

Стоимость американской модели на российском рынке начинается от 8,6 миллиона рублей.