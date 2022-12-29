Водители смогут дистанционно проходить медосмотр перед рейсом

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить дистанционные медицинские осмотры водителей перед рейсом, после него, а также в течение рабочего дня. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

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Изменения вносятся в законы об основах охраны здоровья граждан и о безопасности дорожного движения. Документ вводит новый вид медосмотра - медосмотр в течение рабочего дня или смены. Данная мера призвана выявлять признаки воздействия вредных или опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников. Это также должно позволить определить острое профзаболевание, отравление или признаки алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения.

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Закон допускает проведение таких осмотров "с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья". Как отмечается в пояснительных материалах, в настоящее время в РФ зарегистрировано не менее 15 подобных медизделий.

При этом при проведении медосмотров "должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медицинский осмотр, исключающая прохождение медицинского осмотра иным лицом". Также предусмотрено, что работник должен не менее двух раз в год в очной форме проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Законом установлено, что лица, которые организуют и проводят такие осмотры, несут ответственность за полноту и достоверность передаваемых данных.

Полномочия определять порядок и периодичность проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей получает Минздрав, он же установит порядок и периодичность проведения медицинских осмотров в течение рабочего дня, перечень исследований, включаемых в медосмотры. Определять особенности проведения таких осмотров будет правительство РФ.

Перевозки групп детей и на междугородних рейсах

Закон уточняет, что проведение дистанционных медосмотров с использованием медизделий, автоматизированно передающих информацию, не допускается для работников, занятых в сфере перевозок групп детей или опасных грузов, а также работников, занимающихся регулярной перевозкой пассажиров в междугороднем сообщении на маршрутах длиннее 300 километров.

Согласно новым нормам, расширяется перечень водителей, которые могут не проходить предрейсовый медицинский осмотр. Так, в этот перечень включаются водители транспортных средств воинских частей, а также госслужащие в органах, предусматривающих военную службу или правоохранительную деятельность, за которыми закреплены транспортные средства для выполнения служебных обязанностей. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.