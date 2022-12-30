В России с 2023 года подорожает техосмотр автомобилей

С начала 2023 года в России подорожает процедура техосмотра автомобилей. Осенью начал действовать приказ ФАС по расчету предельных тарифов на ТО, согласно которому их величину с 1 января для каждого субъекта устанавливают региональные власти.

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Ранее проведенный анализ опубликованных документов по 45 субъектам показал, что в среднем рост цен для ТО легкового автомобиля составит 57%. Схема действует следующим образом: регион запрашивает у операторов сведения о расходах, рассчитывая показатель для следующего года. Если данные присылают менее половины работающих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции.