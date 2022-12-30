В России с 2023 года подорожает техосмотр автомобилей

С начала 2023 года в России подорожает процедура техосмотра автомобилей. Осенью начал действовать приказ ФАС по расчету предельных тарифов на ТО, согласно которому их величину с 1 января для каждого субъекта устанавливают региональные власти.
Ранее проведенный анализ опубликованных документов по 45 субъектам показал, что в среднем рост цен для ТО легкового автомобиля составит 57%. Схема действует следующим образом: регион запрашивает у операторов сведения о расходах, рассчитывая показатель для следующего года. Если данные присылают менее половины работающих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции.
При этом цены на техосмотр не могут быть ниже 913 руб. для легковых машин. С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой для грузовиков, автобусов и такси.