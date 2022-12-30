По закону предусмотрена компенсация половины стоимости полиса страхования ОСАГО для машин, которые были выделены социальной защитой для инвалидов или их законных представителей по медицинским показаниям. Об этом агентству "Прайм" сообщили в пресс-службе Страхового Дома ВСК .

Как рассказала профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани, льгота предоставляется только на один автомобиль, при это в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представитель, а также еще не более двух человек. Для оформления льготы необходимо обратиться в ПФР с полным пакетом документов. Но, если полис оформлен 1 января 2022 года, то можно получить компенсацию в беззаявительном порядке.