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3 часа назад

ВСК: страховка ОСАГО в полцены положена на машины для маломобильных групп граждан

Газета.Ruиещё 5

По закону предусмотрена компенсация половины стоимости полиса страхования ОСАГО для машин, которые были выделены социальной защитой для инвалидов или их законных представителей по медицинским показаниям. Об этом агентству "Прайм" сообщили в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

Уточняется, что изначально полис должен быть оплачен полностью, а уже впоследствии из Пенсионного фонда (ПФР) идет компенсация половины стоимости страховки.

Как рассказала профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани, льгота предоставляется только на один автомобиль, при это в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представитель, а также еще не более двух человек. Для оформления льготы необходимо обратиться в ПФР с полным пакетом документов. Но, если полис оформлен 1 января 2022 года, то можно получить компенсацию в беззаявительном порядке.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в следующем году в РФ планируется запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения.

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