Электрокроссовер «Москвич 3е» появится у дилеров в конце декабря

Электрокроссоверы «Москвич 3е» поступят в продажу в конце декабря, дилеры готовятся к сделкам. На протяжении 2023 года планируется выпустить не менее 50 тысяч автомобилей с таким «родным» шильдиком, при этом 10 тысяч из них будут на электрическом ходу.

Фото: «Москвич» «Москвич»

Новый «отечественный» представитель внедорожного сегмента является слегка изменённым китайским автомобилем JAC Sehol E40X, известным в КНР как JAC JS4. Машина выпускается, в том числе, и на электрической тяге.

Видео дня

«Москвич 3е» получит электромотор мощностью 68 л. с. и аккумулятор ёмкостью 55 кВт•ч. Согласно имеющейся информации, без подзарядки машина проезжает не менее 410 км. Для сравнения – китайский электрокар имеет две версии: с аккумулятором на 55 кВт•ч и на 66 кВтч. Диапазон хода составляет 420 км (261 миль) и 502 км (312 миль) соответственно.

Электромобиль относится к средней ценовой категории. Аналитики учитывают, что машины с электрическим приводом в России только набирают популярность, данное направление постепенно развивается.

Эксперты учитывают потенциал новой модели, которая может занять нишу для электрокаров стоимостью 2-2,5 млн рублей.

Те, кто купит «Москвич 3е», смогут стать членами программы льготного кредитования. Скидка на данную машину составит 925 тысяч рублей. Эта сумма незначительно уменьшится за счёт финансовых интересов банков и страховых компаний.

Предполагаемая полная дилерская стоимость электрокроссовера составляет до 3 млн рублей. Никаких значительных преимуществ перед моделями Evolute он не имеет.

Расчёт сделан, в основном, на корпоративных клиентов: таксопарки и сервисы каршеринга.

Во внимание также принимается, что чиновников различного уровня в ближайшей перспективе могут начать пересаживать на машины с электрической тягой.

Оригинальный китайский кроссовер Sehol X4 (ранее JAC Jiayue X4) оснащён 1,5-литровым бензиновым ДВС, выпускается с передним приводом. В базовой комплектации двигатель сопряжён с 6-ступенчатой МКПП, за отдельную плату доступен бесступенчатый вариатор. Электрическая версия данного автомобиля получила наименование Sehol E40X.