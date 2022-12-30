ГИБДД простит. Российским водителям готовят сюрприз

МВД России изучает предложение не штрафовать водителей автотранспорта в период аномальных погодных условий за нарушение требований дорожной разметки и правил парковки. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова письмо с соответствующим предложением.
В нем он отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель идут непрерывные снегопады, которые будут продолжаться в предстоящие недели. По его словам, из-за рекордных осадков у автомобилистов возникли проблемы с соблюдением правил парковки, а также требований дорожной разметки.
В связи с этим он посчитал целесообразным объявить «зимнюю амнистию» и предложил по данным нарушениям не штрафовать автомобилистов в непогоду.