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49 минут назад

ГИБДД простит. Российским водителям готовят сюрприз

Konkurent.ruиещё 1

МВД России изучает предложение не штрафовать водителей автотранспорта в период аномальных погодных условий за нарушение требований дорожной разметки и правил парковки. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

ГИБДД простит. Российским водителям готовят сюрприз
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова письмо с соответствующим предложением.

В нем он отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель идут непрерывные снегопады, которые будут продолжаться в предстоящие недели. По его словам, из-за рекордных осадков у автомобилистов возникли проблемы с соблюдением правил парковки, а также требований дорожной разметки.

В связи с этим он посчитал целесообразным объявить «зимнюю амнистию» и предложил по данным нарушениям не штрафовать автомобилистов в непогоду.

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