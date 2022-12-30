В России появился Bentley за рекордные 46 млн рублей. Фото

В России начали продавать еще одну «параллельную» новинку — Bentley Bentayga в удлиненном варианте Extended Wheelbase (EWB) с 5,3-метровым кузовом и необычными задними сиденьями Airline Seat. Кроссовер дебютировал только в мае нынешнего года, но его уже предлагают приобрести в России. Объявление разместил на сайте «Авто.ру» один из московских автосалонов. Цена автомобиля — 46 миллионов рублей, что делает его самым дорогим Bentayga в стране на сегодняшний день.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Bentley Bentayga EWB отличилась от стандартного кроссовера удлиненной на 180 миллиметров колесной базой (3175 миллиметров) и роскошными сиденьями Airline Seat, которые сам производитель называет «самыми совершенными» в мире. Они имеют 22 регулировки со сложной системой корректировки положения тела, а также датчики, постоянно отслеживающие температуру и влажность для поддержания комфорта.

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Motor.ru

На продажу выставлен черный Bentayga в «богатой» версии First Edition с расширенным списком оснащения. В него входят особые шильдики внутри и снаружи, фоновая подсветка Bentley Diamond Illumination с 30 цветами на выбор, ковры с высоким ворсом, аудиосистема с 20 динамиками и другие роскошные опции. Также указано, что кроссовер относится к линейке Azure, в которой акцент сделан на комфорт.

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В движение автомобиль приводит четырехлитровый V8, развивающий 550 лошадиных сил. С места до первой «сотни» Bentayga EWB разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 290 километров в час. В объявлении указано, что кроссовер доберется до России в конце января 2023 года.