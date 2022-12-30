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13 минут назад

Российский автопром сможет приобретать лицензии на выпуск машин иностранных брендов

ПроКроссовер.ру

Российские автопроизводители смогут получить лицензии на выпуск машин иностранных брендов. Как сообщает газета Известия, такое станет возможным в 2023 году. По данным издания, стоимость приобретения лицензий будет учитываться при оценке уровня локализации автомашин. Теперь по закону каждый процент затрат автопроизводителя на исследования и разработки (НИОКР) оценивается в 400 баллов локализации.

Автопром РФ сможет получить лицензии на выпуск машин иностранных брендов
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Чтобы меньше зависеть от иностранных поставщиков, Правительство планирует постепенно поднимать планку баллов, но пока Минпромторг сохранил действующую систему «баллов» на 2023 год.

Но есть проблема. Это дефицит квалифицированных кадров.Российским компаниям может не хватить инженеров и конструкторов.

Автоновости,Минпромторг,
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