Автопром РФ сможет получить лицензии на выпуск машин иностранных брендов

Российские автопроизводители смогут получить лицензии на выпуск машин иностранных брендов. Как сообщает газета Известия, такое станет возможным в 2023 году. По данным издания, стоимость приобретения лицензий будет учитываться при оценке уровня локализации автомашин. Теперь по закону каждый процент затрат автопроизводителя на исследования и разработки (НИОКР) оценивается в 400 баллов локализации.