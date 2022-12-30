Mash сообщил об огромной пробке на Крымском мосту

На Крымском мосту перед Новым годом образовалась многокилометровая пробка, в которой машины стоят часами. Видео, снятое очевидцем, опубликовал Telegram-канал Mash.
«Туда пять километров [пробки], обратно не меньше по ходу», - рассказал автор видео.
По данным Mash, пробка образовалась из-за проверок машин. По словам очевидцев, за два часа по мосту можно проехать максимум 500 метров, а затем «намертво встать».
Собеседники Mash рассказали, что по выделенной полосе пропускают только военную технику и пассажирские автобусы.
Канал отмечает, что серьезные пробки на мосту могут возникать до тех пор, пока будут действовать усиленные меры безопасности из-за октябрьского теракта.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. В ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта.