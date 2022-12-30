Назван самый продаваемый авто в Европе

По данным Automotive News Europe, Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем во всей Европе в ноябре. И это уже второй раз, когда модель возглавляет список самых продаваемых автомобилей на всем европейском континенте.

Фото: Nokian Nokian

Сообщается, что в прошедшем ноябре Tesla поставила в Европу почти 20 тыс автомобилей Model Y. Это более чем на 260% больше, чем в том же месяце 2021 года. Свежий успех последовал за временным спадом в октябре, когда из-за отсутствия поставок из Китая Model Y выпала из топ-50.

Более того — эксперты предрекают электромобилю ещё больший успех в декабре. Первые данные уже указывают на то, что Tesla уже поставила 5 тыс Model Y в декабре только в Норвегии.