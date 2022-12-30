В РФ привезли новые Toyota RAV4 по "привлекательной цене"

Поклонники бренда Toyota могут сделать предварительный заказ на новый кроссовер RAV4, поставки машин организованы по схеме параллельного импорта. Автомобили предлагаются потенциальным покупателям по привлекательной цене – 3,54 млн рублей.

Фото: Car Car

Дилер из Краснодарского края разместил в Сети несколько объявлений о продаже японских кроссоверов Toyota RAV4. Под капотом машины расположен бензиновый 2,0-литровый двигатель мощностью 171 л. с. при 209 Н·м крутящего момента.

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Силовой агрегат сопряжён с бесступенчатым вариатором. Машина имеет полный привод. Среди штатных опций предусмотрены: обогрев передних сидений, датчики света и дождя, климат-контроль, ABS, модуль по предотвращению столкновений и удержания в нужной полосе.

Имеются парктроники, адаптивный круиз-контроль и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. Предусмотрена функция голосового управления.

Официальные дилеры Toyota в настоящее время собирают предзаказы на импортные кроссоверы RAV4. Машины запланировано привезти в Россию в декабре текущего года или в январе 2023 года.

Базовая модификация автомобиля SUV-сегмента стоит 3,54 млн рублей, «люксовая» версия доступна за 4,29 млн рублей.

При проектировании данного кроссовера инженеры-конструкторы компании Toyota предложили три типа кузова: 5-дверный с жёсткой крышей, 3-дверный с такой же крышей и 2-дверный кабриолет с мягкой крышей. Кроссовер выпускается с 1994 года, модель сменила несколько поколений.

Машина производится в настоящее время в 5-дверном исполнении, в двух вариантах полного привода.

Первым является Dynamic Torque Control AWD, он входит в комплектацию Comfort. Предусмотрен модуль автоматического подключения задних колёс при пробуксовке передних.

Второй вариант называется Dynamic Torque Vectoring и представляет собой полноприводную трансмиссию, имеющую две раздельные муфты на каждом из задних колёс.

Сборка автомобилей RAV4 четвёртого поколения в России была организована ранее на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Выпуск машин прекратили весной нынешнего года. Вслед за этим, в сентябре, руководство японской компании приняло решение закрыть завод.