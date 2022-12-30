Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

В РФ привезли новые кроссоверы Toyota RAV4 по привлекательной цене

Car.ru

Поклонники бренда Toyota могут сделать предварительный заказ на новый кроссовер RAV4, поставки машин организованы по схеме параллельного импорта. Автомобили предлагаются потенциальным покупателям по привлекательной цене – 3,54 млн рублей.

В РФ привезли новые Toyota RAV4 по "привлекательной цене"
Фото: CarCar

Дилер из Краснодарского края разместил в Сети несколько объявлений о продаже японских кроссоверов Toyota RAV4. Под капотом машины расположен бензиновый 2,0-литровый двигатель мощностью 171 л. с. при 209 Н·м крутящего момента.

Видео дня

Силовой агрегат сопряжён с бесступенчатым вариатором. Машина имеет полный привод. Среди штатных опций предусмотрены: обогрев передних сидений, датчики света и дождя, климат-контроль, ABS, модуль по предотвращению столкновений и удержания в нужной полосе.

Имеются парктроники, адаптивный круиз-контроль и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. Предусмотрена функция голосового управления.

Официальные дилеры Toyota в настоящее время собирают предзаказы на импортные кроссоверы RAV4. Машины запланировано привезти в Россию в декабре текущего года или в январе 2023 года.

Базовая модификация автомобиля SUV-сегмента стоит 3,54 млн рублей, «люксовая» версия доступна за 4,29 млн рублей.

При проектировании данного кроссовера инженеры-конструкторы компании Toyota предложили три типа кузова: 5-дверный с жёсткой крышей, 3-дверный с такой же крышей и 2-дверный кабриолет с мягкой крышей. Кроссовер выпускается с 1994 года, модель сменила несколько поколений.

Машина производится в настоящее время в 5-дверном исполнении, в двух вариантах полного привода.

Первым является Dynamic Torque Control AWD, он входит в комплектацию Comfort. Предусмотрен модуль автоматического подключения задних колёс при пробуксовке передних.

Второй вариант называется Dynamic Torque Vectoring и представляет собой полноприводную трансмиссию, имеющую две раздельные муфты на каждом из задних колёс.

Сборка автомобилей RAV4 четвёртого поколения в России была организована ранее на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Выпуск машин прекратили весной нынешнего года. Вслед за этим, в сентябре, руководство японской компании приняло решение закрыть завод.

Сейчас дилеры предлагают к продаже кроссоверы, выпущенные за пределами РФ. Машины, предположительно, привезут из Китая.

Автоновости,Toyota RAV4,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители