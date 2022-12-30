Под брендом Aurus хотят выпускать кондиционеры и одежду

Линейка товаров под отечественной маркой Aurus может существенно разрастись. Сейчас Aurus выпускает люксовые автомобили, но в ближайшем будущем в его ассортименте могут появиться климатическая техника производства «Русклимата», пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Также есть идеи по выпуску других разнообразных товаров: одежды, бизнес-самолетов и яхт.

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По словам Мантурова, очень много компаний хотят получить право выпускать продукцию под брендом Aurus. С одной из них, холдингом «Русклимат», лицензионное соглашение уже заключено: он будет выпускать дизайнерские кондиционеры, конвекторы, водонагреватели и другую климатическую технику. В феврале 2023 года компания представит новые «Аурусы» публике, а затем начет поставки, пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя совета директоров «Русклимата» Михаила Тимошенко.

«Мы им это согласовали, и они будут платить роялти государству в лице НАМИ за использование бренда Aurus», — сказал Мантуров.

Кроме климатической техники, марка может распространиться на одежду, яхты и бизнес-джеты. Aurus Business Jet (ABJ) на базе Sukhoi Superjet 100 с интерьером за 900 миллионов рублей и душевой кабиной был анонсирован год назад. Тогда сообщалось, что сертификационные испытания самолета завершат в 2022 году.