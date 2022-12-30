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59 минут назад

В Китае дебютировал «сумасшедший» электропикап с запасом хода 1000 км

Motor.ru

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал концептуальный электрический пикап IAT Truck Mad. Это полноразмерный грузовик с запасом хода до 1000 километров, построенный на перспективной интеллектуальной платформе собственной разработки IAT. Пикап получил кузов без средних стоек, трансформируемый салон и многофункциональный грузовой отсек.

Китайцы показали «сумасшедший» электропикап с запасом хода 1000 км
Фото: Motor.ruMotor.ruMotor.ruMotor.ru

Компания IAT Automobile Technology основана в 2007 году. Основная сфера её деятельности — научные исследования и опытно-конструкторские разработки, дизайн, прототипирование, а также производство основных компонентов для автомобилей на «новой энергии». В числе проектов IAT — интеллектуальная гибкая платформа, на которой можно строить машины любых размеров, сегментов и назначения, вплоть до комтранса грузоподъемностью 4,5—8 тонн.

Motor.ru
Motor.ru

Платформа буквально напичкана передовыми техническими и технологическими решениями: мегалитье, интеграция аккумуляторных ячеек в силовую структуру (CTC), плоские моторы с масляным охлаждением, встроенная система терморегуляции, инверторы на основе карбида кремния и централизованный вычислительный блок. На этой «тележке» базируется и концепт Truck Mad, представленные в рамках моторшоу в Гуанчжоу.

Motor.ru
Motor.ru

Пикап выполнен в популярном среди китайских производителей стиле mecha, более упрощенный вариант которого можно увидеть на внедорожнике Tank 700. Практически симметричный кузов лишен средних стоек. Благодаря небольшому перепаду высот между кабиной и грузовой платформой силуэт машины выглядит футуристичным и стремительным — что-то типа «Кибертрака» будущего. Оптика полностью интерактивная, но это ещё не всё.

Внутри Truck Mad пять посадочных мест: центральное водительское, два раздельных кресла и VIP-диван. Компоновка зависит от выбранного режима движения, например, в автономном кресла можно развернуть против хода. Грузовая платформа представляет собой многофункциональный отсек, в котором есть генератор, набор первой помощи, ящик с инструментами и дополнительные фиксаторы.

Мощность силовой установки концепта не раскрывается, зато известен запас хода. По данным местных СМИ, платформа позволяет проезжать без подзаряди больше 800 километров, а при установке более емких ячеек — около 1000.

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