Great Wall переделала кроссовер, который не понравился публике

Новый шестиместный паркетник будет доступен в виде мощного подзаряжаемого гибрида. На рынок такой SUV выйдет в следующем году.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

На фото минпрома КНР флагманский кросс премиального бренда Wey, коим владеет компания Great Wall, раскрылся еще в октябре. И такой SUV вызвал шквал критики в китайском сегменте Сети: дизайн пользователям не понравился, как и присвоенный модели индекс – Wey 80. Тогда марка предложила недовольным самим поучаствовать в разработке внешности грядущего паркетника. Ну а результат доработок продемонстрировали на открывшемся сегодня, 30 декабря, автосалоне в Гуанчжоу.

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В рамках выставки также объявили имя новинки: на китайском оно звучит как Lanshan, а в переводе означает Blue Mountain – это элитный сорт кофе. То есть «кофейная» серия Wey продолжена (на данный момент в гамму марки входят кроссоверы Macchiato, Latte и Mocha, он же «мокка»). К слову, заявлено, что на предложение бренда поделиться своим видением того, какой должна быть модель, откликнулись около 160 000 человек, всего было отобрано примерно 200 оригинальных дизайнерских работ.

Итак, паркетнику полностью перекроили переднюю часть. Вместо крупных фар-галок появилась двухэтажная оптика: сверху расположены узкие полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар, вдобавок кросс получил «клыки». Отказались и от безрамочной радиаторной решетки, да и саму решетку опустили почти к нижней кромке бампера, плюс Wey Lanshan получил отдельные противотуманки. Корму же реформы не затронули – видимо, она всех устроила.

Переделанный паркетник оказался длиннее и выше сертифицированной изначально модели, а вот ширина, напротив, стала меньше. Новые размеры: 5156/1980/1805 мм (было: 5105/1985/1800 мм). Колесная база – прежние 3050 мм.

Интерьер еще не показали, вероятно, он пока не готов. При этом известно, что Wey Lanshan будет шестиместным (2+2+2).

Новый кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой DHT на основе бензинового турбомотора 1.5. По предварительным данным, совокупная отдача составит 517 л.с. и 933 Нм, дальнобойность без дозаправки – более 1200 км (по циклу WLTC). Также в Wey заявили о том, что первую «сотню» паркетник наберет за 4,9 секунды.