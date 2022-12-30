Китайцы показали конкурента Toyota Tundra

На автосалоне в Гуанчжоу китайский автопроизводитель Great Wall показал пикап Great Wall Shanhai Cannon и объявил о начале его продаж, сообщает Autohome.

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Автомобиль будет доступен с двумя двигателями, рабочим объемом 2,4 и 3,0 л, мощностью 184 и 354 л.с. соответственно. Для пикапа предусмотрена 9-ступенчатая АКП и полный привод, разработанный американской Borg Warner.

Great Wall Shanhai Cannon получил роскошное оснащение салона, а также современную медиасистему с 14,6-дюймовым экраном. Также он снабжен функцией автоматической парковки и адаптивным круиз-контролем. При длине 5440 мм он сравним по габаритам с одним из бестселлеров американского рынка пикапов Toyota Tundra.