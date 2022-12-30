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57 минут назад

Китайский конкурент Toyota Tundra показан на автосалоне в Гуанчжоу

Газета.Ru

На автосалоне в Гуанчжоу китайский автопроизводитель Great Wall показал пикап Great Wall Shanhai Cannon и объявил о начале его продаж, сообщает Autohome.

Китайцы показали конкурента Toyota Tundra
Фото: Газета.руГазета.ру

Автомобиль будет доступен с двумя двигателями, рабочим объемом 2,4 и 3,0 л, мощностью 184 и 354 л.с. соответственно. Для пикапа предусмотрена 9-ступенчатая АКП и полный привод, разработанный американской Borg Warner.

Great Wall Shanhai Cannon получил роскошное оснащение салона, а также современную медиасистему с 14,6-дюймовым экраном. Также он снабжен функцией автоматической парковки и адаптивным круиз-контролем. При длине 5440 мм он сравним по габаритам с одним из бестселлеров американского рынка пикапов Toyota Tundra.

С дизелем 2,4 автомобиль будет стоить в Китае минимум 228,8 тыс юаней (2,3 млн руб.). С бензиновым V6 — от 258,8 тыс юаней (2,6 млн руб.).

Автоновости,Toyota Tundra,Toyota,
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