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47 минут назад

BMW не будет производить новое поколение бензинового X3 M

ПроКроссовер.ру

BMW не планирует производить другое поколение бензинового X3 M, сообщает BMW Blog со ссылкой на инсайдерские сообщения. Стандартный диапазон X3 может продолжать работать на ископаемом топливе, но модельный ряд M будет полностью электрическим.

BMW откажется от классического X3 M
Фото: BMWBMW

Согласно этим неподтвержденным данным, баварский автопроизводитель планирует использовать разные платформы для производства стандартного X3 и версии M. Последний, скорее всего, будет основан на Neue Klasse, новейшей и лучшей архитектуре компании для электромобилей, которая все еще находится в разработке.

На вопрос о доступности источник якобы ответил, что какое-то время клиенты смогут свободно выбирать между бензиновым X3, гибридом и электромобилем, поскольку они будут продаваться бок о бок.

Автоновости,BMW,
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