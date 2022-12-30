BMW откажется от классического X3 M

BMW не планирует производить другое поколение бензинового X3 M, сообщает BMW Blog со ссылкой на инсайдерские сообщения. Стандартный диапазон X3 может продолжать работать на ископаемом топливе, но модельный ряд M будет полностью электрическим.

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Согласно этим неподтвержденным данным, баварский автопроизводитель планирует использовать разные платформы для производства стандартного X3 и версии M. Последний, скорее всего, будет основан на Neue Klasse, новейшей и лучшей архитектуре компании для электромобилей, которая все еще находится в разработке.