Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
30 минут назад

В России заявили о снижении цен автомобили на 18%

Лера Букина

Российский рынок показывает стабилизацию цен на автомобили после существенного роста стоимости в весенний период. По ряду брендов снижение оценивается в 18%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

В России заявили о снижении цен на автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил о том, что в марте рост цен доходил до 50%. Нынешняя картина отличается от той, что была тогда, подчеркнул собеседник. Прежде всего, по его словам, дешевеют легковые машины.

В России появился Bentley за рекордные 46 млн рублей. Фото

До этого Мантуров сообщал, что по итогам текущего года года производство автомобилей в РФ может составить более 600 тыс. штук, а продажи новых автомобилей могут достигнуть 800 тыс. штук.

Как сообщал портал Autonews.ru, ссылаясь на Российский союз автостраховщиков, в России за последние месяцы подскочили в цене автомобильные запчасти. Рост с марта по декабрь оценивался в среднем в 27,7%. Наибольшее повышение стоимости - в 50-60%- продемонстрировали детали для марок, которые ушли или заморозили свою работу в стране. Отмечалось, что меньше всего цены повысились на запчасти от локализованного отечественного бренда Lada. Рост оценивался в 10-12%.

Автоновости,Bentley,Lada,Денис Мантуров,Минпромторг,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители