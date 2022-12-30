В России заявили о снижении цен на автомобили

Российский рынок показывает стабилизацию цен на автомобили после существенного роста стоимости в весенний период. По ряду брендов снижение оценивается в 18%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
Он напомнил о том, что в марте рост цен доходил до 50%. Нынешняя картина отличается от той, что была тогда, подчеркнул собеседник. Прежде всего, по его словам, дешевеют легковые машины.
До этого Мантуров сообщал, что по итогам текущего года года производство автомобилей в РФ может составить более 600 тыс. штук, а продажи новых автомобилей могут достигнуть 800 тыс. штук.
Как сообщал портал Autonews.ru, ссылаясь на Российский союз автостраховщиков, в России за последние месяцы подскочили в цене автомобильные запчасти. Рост с марта по декабрь оценивался в среднем в 27,7%. Наибольшее повышение стоимости - в 50-60%- продемонстрировали детали для марок, которые ушли или заморозили свою работу в стране. Отмечалось, что меньше всего цены повысились на запчасти от локализованного отечественного бренда Lada. Рост оценивался в 10-12%.