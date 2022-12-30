АвтоВАЗ наладит мелкоузловую сборку на бывшем заводе Nissan

Простаивающий экс-завод Nissan в Санкт-Петербурге запустится в 2023 году. Как уже известно, на конвейер поставят по крайней мере три модели Lada, которые будут стоить дороже основной линейки. Однако у АвтоВАЗа есть долгоиграющие планы, связанные с предприятием: в перспективе автогигант будет углублять локализацию, а с 2025 года он планирует начать переход к мелкоузловой сборке (CKD). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Переход к локализации производства Lada на новой площадке будет постепенным. В 2024 году стартует крупноузловая сборка по методу SKD, а в 2025-м и 2026-м завод будет «уходить в CKD» — локализованное мелкоузловое производство, уточнил Соколов. «Отверточная» сборка DKD предполагает меньшую вовлеченность завода, чем SKD — вероятно, с DKD и начнется производство в 2023 году. CKD же, или полный цикл, включает в себя как процесс сборки и сварки, так и покраску.

Экс-завод Nissan будет переоборудован под выпуск автомобилей классов C и D. На первом этапе с конвейера будут сходить три модели, включая некие седан и кроссовер. Помогут в производстве партнеры из дружественных стран, с которыми АвтоВАЗ уже ведет переговоры, — не исключено, что их будет несколько. Новые автомобили получат более высокие ценники, чем нынешние Lada, и не будут с ними конкурировать.