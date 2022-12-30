BMW восстановила поставки запчастей в Россию

Российское представительство BMW наладило поставки на центральный склад в России части номенклатуры фирменных запасных частей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе BMW Group Россия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На центральный склад BMW Group Россия осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки», — рассказали в компании.

Для владельцев BMW, произведенных для российского рынка, действует заводская гарантия. Благодаря совместным усилиям с партнерами из дилерской сети созданы условия для выполнения гарантийных обязательств в полном объеме, несмотря на ограниченную доступность некоторых деталей, добавили в российском офисе BMW.