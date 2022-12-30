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1 час назад

Российский каршеринг распродает за бесценок Hyundai Solaris

Motor.ru

Российский сервис каршеринга «Делимобиль» распродает списанные со своего автопарка седаны Hyundai Solaris. Всем автомобилям около шести лет, они были выпущены в 2015-2016 годах. Пока что в продаже есть только «Солярисы», однако есть вероятность, что в следующем, 2023 году, компания выставит на продажу еще две модели после работы в сервисе краткосрочной аренды — Volkswagen Polo и Renault Kaptur. Все автомобили, по словам продавца, прошли технический осмотр и получили необходимое обслуживание.

Российский каршеринг выгодно распродает Hyundai Solaris
Фото: Motor.ruMotor.ru

Представители «Делимобиля» заверили, что перед продажей каждый автомобиль прошел тщательную проверку — у седанов проверили исправность работы двигателя, коробки передач и шасси. Все неисправности устраняются силами специалистов компании — в частности, у каждого автомобиля в обязательном порядке замеряют компрессию, чтобы проверить степень износа двигателя.

Кроме того, каждый автомобиль проходит детейлинг — после работы в каршеринге практически всем машинам требуется косметический ремонт, который в основном заключается в устранении мелких царапин, потертостей и сколов.

Стоят такие автомобили на порядок дешевле, чем средняя стоимость на вторичном рынке. Так, шестилетний седан с пробегом 200 тысяч километров можно купить за 560 000 рублей, в то время как аналогичный автомобиль от частного продавца обойдется дороже 700 тысяч рублей.

В начале лета стало известно, что «Делимобиль» начал распродавать премиальные автомобили, которые работали в дочерней компании Anytime Prime, специализирующейся на краткосрочной аренде люксовых моделей.

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