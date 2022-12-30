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1 час назад

В России снова можно купить компактные Fiat 500

Motor.ruиещё 1

Российские дилеры начали поставлять на российский рынок компактные хэтчбеки Fiat 500, которые были недоступны к покупке с 2017 года. Некоторые официальные дилеры ввозят автомобиль из Германии по параллельному импорту. Речь идет об электрических модификациях в топовой или предтоповой комплектациях. Все автомобили привозят под заказ клиента из официальных дилерских центров в Германии. Стоимость «серых» Fiat 500 составляет 2,7 миллиона рублей.

В России снова можно купить компактные Fiat 500
Фото: FiatFiat

Официально компания Fiat перестала привозить легковые автомобили в Россию еще в 2017 году из-за низких продаж. А весной 2022 года концерн Stellantis, в который входит компания Fiat, полностью свернул любое сотрудничество с Россией. Теперь же оставшиеся в стране дилеры возобновили поставки автомобилей по «серой» схеме.

Сейчас к покупке доступна электрические Fiat 500е со 120-сильным мотором и тяговой батареей емкостью 42 киловатт-часа. С такой силовой установкой автомобиль способен проехать без подзарядки 320 километров, а его предельная скорость ограничена на отметке 150 километров в час. Стоит «серый» Fiat 500е сравнительно недорого — 2,7 миллиона рублей (что почти на миллион дешевле электрического «Москвича»).

За аналогичную стоимость в России можно купить и другой электрокар, правда, китайского производства. В конце декабря на отечественный рынок вышел компактный сити-кар Baojun KiWi с электромоторами мощностью 54 либо 68 сил и батареей емкостью 31,9 киловатт-часа. Такая силовая установка обеспечивает до 305 километров хода на одном заряде, а стоит автомобиль 2,8 миллиона рублей.

Автоновости,Fiat 500,Fiat,
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