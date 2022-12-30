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1 час назад

В Иркутске полицейские вернули москвичу Lexus, угнанный 12 лет назад

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники иркутской полиции нашли и вернули жителю Москвы автомобиль Lexus, который был у него угнан более 10 лет назад, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

В Иркутске полицейские вернули москвичу угнанный 12 лет назад Lexus
Фото: Телеграм-канал «МВД38»Телеграм-канал «МВД38»

«В ходе патрулирования улиц областного центра сотрудники ДПС остановили кроссовер японского производства. Подлинность цифр, выбитых на основных деталях авто вызвала у них подозрение. Проведенная криминалистами экспертиза подтвердила факт изменения идентификационных номеров», — отмечается в сообщении полиции.

Специалисты российского бюро Интерпола во взаимодействии с властями Японии и изготовителем машины установили, какая маркировка была на подозрительном кроссовере изначально. Выяснилось, что Lexus RX 300 2007 года выпуска принадлежит жителю Москвы, у которого его угнали летом 2010 года. За своей машиной мужчина прибыл в Иркутск и получил ее обратно.

Автоновости,Lexus RX,Lexus,ГИБДД,Интерпол,
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