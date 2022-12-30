В Иркутске полицейские вернули москвичу угнанный 12 лет назад Lexus

Сотрудники иркутской полиции нашли и вернули жителю Москвы автомобиль Lexus , который был у него угнан более 10 лет назад, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Специалисты российского бюро Интерпола во взаимодействии с властями Японии и изготовителем машины установили, какая маркировка была на подозрительном кроссовере изначально. Выяснилось, что Lexus RX 300 2007 года выпуска принадлежит жителю Москвы, у которого его угнали летом 2010 года. За своей машиной мужчина прибыл в Иркутск и получил ее обратно.