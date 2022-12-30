МВД изучит предложение об отмене штрафов за разметку и парковку в снегопад

Министерство внутренних дел РФ изучает предложение депутата Госдумы Василия Власова , который призвал не штрафовать водителей в условиях непогоды за нарушение правил парковки и требований дорожной разметки, сообщает ТАСС.

«Обращение депутата Госдумы В.М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России. В связи с изложенным комментарии по данной тематике полагаем преждевременными», — сообщили агентству в пресс-центре МВД.

С предложением объявить «зимнюю амнистию» и не штрафовать водителей за ряд нарушений ПДД, в том числе за несоблюдение правил парковки и требований дорожной разметки, на фоне непрекращающихся снегопадов, депутат обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову.