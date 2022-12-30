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2 часа назад

МВД изучает предложение освободить водителей от штрафов за разметку и парковку в снегопад

Газета.Ru

Министерство внутренних дел РФ изучает предложение депутата Госдумы Василия Власова, который призвал не штрафовать водителей в условиях непогоды за нарушение правил парковки и требований дорожной разметки, сообщает ТАСС.

МВД изучит предложение об отмене штрафов за разметку и парковку в снегопад
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»Александр Авилов/Агентство «Москва»

«Обращение депутата Госдумы В.М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России. В связи с изложенным комментарии по данной тематике полагаем преждевременными», — сообщили агентству в пресс-центре МВД.

С предложением объявить «зимнюю амнистию» и не штрафовать водителей за ряд нарушений ПДД, в том числе за несоблюдение правил парковки и требований дорожной разметки, на фоне непрекращающихся снегопадов, депутат обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову.

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