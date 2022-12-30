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2 часа назад

Известного автоподставщика Афанасьева на Bentley задержали в Москве

Газета.Ru

В Москве задержали и заключили под стражу самого известного автоподставщика столицы 24-летнего Евгения Афанасьева, сообщает РЕН ТВ. Аферисту вменяется статья «Мошенничество в сфере страхования». Количество эпизодов в уголовном деле не уточняется.

Известного автоподставщика на Bentley задержали в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным Telegram-канала 112, уголовное дело в отношении Афанасьева возбудили только в сентябре и по одному из эпизодов, хотя на протяжении двух лет москвич становился участником более 100 ДТП. Отмечается, что несмотря на наличие протокола осмотра места аварии и нахождения Афанасьева на месте происшествия, дело было возбуждено в отношении неустановленного лица.

Аварии с участием Афанасьева происходят по следующей схеме: автомобиль Bentley оказывается в «слепой» зоне автомобиля, съезжающего с кругового движения. Водитель люксовой иномарки не пытается избежать столкновения, а виновником, согласно ПДД, становится водитель грузовика.

При этом после получения страховки, которая не покрывает всех «убытков», автоподставщик предъявляет судебные иски к собственникам машин. Однако на самом деле ремонт Афанасьеву не требуется – «новые детали» значатся лишь в бумагах экспертиз, пишет РЕН ТВ. Одна из последних аварий с его участием произошла 23 декабря на востоке Москвы, сообщал 112.

Ранее сообщалось, что полиция задержала банду автомошенников из Северной Осетии.

Автоновости,Bentley,Евгений Афанасьев,
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