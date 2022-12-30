BMW восстановила поставки в Россию некоторых запчастей

Компания BMW поставила на паузу деятельность в России в начале марта, как и многие другие зарубежные фирмы. Остановился импорт автомобилей, а также их производство на мощностях калининградского завода «Автотор». Тогда же в BMW Group Россия сообщили о сложностях с наличием запчастей, но заверили, что сделают все возможное для оказания гарантийных услуг. Теперь же стало известно, что поставки некоторых деталей удалось восстановить.

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Часть номенклатуры оригинальных деталей для BMW, поставки которых в Россию возобновились, поступают на центральный склад BMW Group Россия. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей офиса марки.

Там также напомнили, что заводская гарантия на BMW для российских клиентов все еще действует, и вместе с партнерами из дилерской сети BMW Group Россия создает условия для «выполнения обязательств в полном объеме, несмотря на ограниченную доступность некоторых деталей».

До весны BMW была представлена на российском рынке 16 моделями, пять из которых собирали в Калининграде — это X5, X6, X7 и 5-Series. BMW включены в перечень автомобилей, разрешенных к ввозу по схеме параллельного импорта, однако дилеры предупреждают, что они могут вскоре исчезнуть из автосалонов вместе с Audi и Jaguar Land Rover, а также массовыми Skoda, Renault, Volkswagen и Mazda. «Серым» путем пока ввозят небольшие партии машин, а цены на них лежат за пределами возможностей многих россиян.