Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Volkswagen Bora получил новую топ-версию с мощным мотором. Скоро в России

Российская Газета

Автосалон в Гуанчжоу, стартовавший под завязку 2022 года, стал местом премьеры обновлённого седана Volkswagen Bora - аналога Jetta. Кроме небольших изменений во внешности модель получила обновку по части двигателей.

Скоро в России: Volkswagen Bora получил новую топ-версию с мощным мотором
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Дизайн седана изменился за счёт фар, которые получили другую, более плавную "подводку" светодиодной полосой дневных ходовых огней, изменённую решётку радиатора, другую начинку задних фонарей, рестайлинговый передний бампер с С-образными вставками, задний бампер с иной "инкрустацией" в нижней части.

Размеры остались прежними: длина - 4678 мм, ширина - 1815 мм, высота - 1478 мм, размер колёсной базы - 2688 мм.

www.autohome.com.cn

Новая версия Bora 300 TSI оснащается двигателем объёмом 1.5 литра мощностью 160 л.с. В пару к нему традиционно определён "робот". Одна из особенностей нового мотора: он может работать на этаноле. По-прежнему для модели доступны моторы мощностью от 111 до 150 л.с.

www.autohome.com.cn

В салоне Bora "2023 произошли существенные изменения: экран мультимедиа теперь не вписан в торпедо - такой конструкции потребовало увеличение диагонали, блок управления климатом лишился физических "крутилок" - всё переведено на сенсорную панель, изменён дизайн дефлекторов воздуховодов и рулевого колеса, приборная панель стала полностью цифровой (в зависимости от комплектации).

Продажи Volkswagen Bora 300 TSI пока не стартовали, начальная версия седана 2023 модельного года стоит от 95 900 юаней (971 тысячи рублей).

В России Volkswagen Bora доступен с недавнего времени. Модель представлена в единственной комплектации Elite по цене от 2 390 000 рублей. Можно не сомневаться, что и Bora 300 TSI доберётся до нашего рынка, по крайней мере, вероятность этого велика, пока действует схема параллельного импорта.

Автоновости,Volkswagen Bora,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители