Скоро в России: Volkswagen Bora получил новую топ-версию с мощным мотором

Автосалон в Гуанчжоу, стартовавший под завязку 2022 года, стал местом премьеры обновлённого седана Volkswagen Bora - аналога Jetta. Кроме небольших изменений во внешности модель получила обновку по части двигателей.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Дизайн седана изменился за счёт фар, которые получили другую, более плавную "подводку" светодиодной полосой дневных ходовых огней, изменённую решётку радиатора, другую начинку задних фонарей, рестайлинговый передний бампер с С-образными вставками, задний бампер с иной "инкрустацией" в нижней части.

Размеры остались прежними: длина - 4678 мм, ширина - 1815 мм, высота - 1478 мм, размер колёсной базы - 2688 мм.

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Новая версия Bora 300 TSI оснащается двигателем объёмом 1.5 литра мощностью 160 л.с. В пару к нему традиционно определён "робот". Одна из особенностей нового мотора: он может работать на этаноле. По-прежнему для модели доступны моторы мощностью от 111 до 150 л.с.

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В салоне Bora "2023 произошли существенные изменения: экран мультимедиа теперь не вписан в торпедо - такой конструкции потребовало увеличение диагонали, блок управления климатом лишился физических "крутилок" - всё переведено на сенсорную панель, изменён дизайн дефлекторов воздуховодов и рулевого колеса, приборная панель стала полностью цифровой (в зависимости от комплектации).

Продажи Volkswagen Bora 300 TSI пока не стартовали, начальная версия седана 2023 модельного года стоит от 95 900 юаней (971 тысячи рублей).