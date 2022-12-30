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40 минут назад

Женщина выбросила окурок из окна машины и была оштрафована на 130 тысяч рублей

Lenta.ru

Жительница лондонского района Баркинг и Дагенем Морин Батиса выбросила окурок на дорогу из окна машины и получила штраф на крупную сумму. Об этом сообщает Metro.

Штраф за выброшенный из окна машины окурок составил 130 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Полиция заметила, что из машины, принадлежащей Батисе, выбросили непотушенную сигарету со стороны водителя. Однако женщина отказалась сказать, кто именно находился за рулем в тот момент, за что была привлечена к ответственности.

Батису оштрафовали на 1,5 тысячи фунтов стерлингов (130 тысяч рублей). Она не признала свою вину в магистратском суде Лондона.

«Суть проблемы заключается в том, что этот человек мусорит. Неважно, окурок это или пакет. Это преступление, и мы не потерпим, чтобы люди относились к нашему району как к свалке», — заявили в суде.

Автоновости,
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