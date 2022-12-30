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2 часа назад

Рассекречена экономичная версия внедорожника Tank 500

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На открывшемся 30 декабря автосалоне в Гуанчжоу бренд Tank, принадлежащий Great Wall, представил гибридную версию внедорожника Tank 500 PHEV.

Рассекречена экономичная версия внедорожника Tank 500
Фото: ©Great Wall©Great Wall

Речь идет о подключаемом гибриде, который можно использовать как в обычном режиме, когда бензиновый и электрический двигатели работают совместно под управлением электроники, так и в полностью электрическом.

Единственное внешнее отличие новой модификации Tank 500 – лючок зарядного коннектора на переднем крыле. Габариты модели остались прежними – 4886х1934х1905 мм, длина колесной базы – 2850 мм. Интерьер гибрида отличается только индикацией на приборной панели, пишет 30 декабря портал "Китайские автомобили".

Технически Tank 500 PHEV был доработан более существенно: бензиновый двигатель V6 уступил место 2-литровому мотору мощностью 252 л. с., соединенному с 9-ступенчатой коробкой передач. Общая мощность силовой установки, учитывая электромотор, заявлена на уровне 420 л. с. при максимальном крутящем моменте в 750 Нм. Расчетный средний расход топлива – 4,4 л/100 км. Автомобиль может проехать 45 км на электротяге без подключения ДВС.

Дата начала продаж пока не объявлена, но все необходимые сертификационные документы получены, так что можно рассчитывать, что гибридный Tank 500 появится в продаже в КНР в 2023 году.

Информации о возможности поставок гибридов Tank в Россию пока нет, но обычные, бензиновые модификации поступят в официальную продажу в начале 2023 года. Поставки моделей Tank 300 и Tank 500 будут налажены напрямую из Китая. По замыслу китайских маркетологов, Tank 500 способен составить конкуренцию Toyota Land Cruiser 300. Кроме роскошного просторного салона, этот рамный автомобиль оснащен мощным мотором (354 л. с. и 500 Нм), который использует технологию "умеренного гибрида" с 48-вольтовым стартер-генератором.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
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