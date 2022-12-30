Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Заммэра Москвы Максим Ликсутов купил электрический "Москвич"

Российская Газета

Заммэра Москвы Максим Ликсутов приобрел электрический кроссовер "Москвич 3е". Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор автозавода Дмитрий Пронин.

Заммэра Москвы Ликсутов купил электрический "Москвич"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Максим Ликсутов выбрал белый кроссовер.

"Будем ждать обратную связь и отзывы о новой машине", - отметил Дмитрий Пронин.

О комплектации и цене автомобиля не сообщается.

Раскрыта стоимость «Москвича» с вариатором

Вероятнее всего, вице-мэр столицы стал первым обладателем электрического "Москвича ". Бензиновые модификации кроссовера только-только начинают появляться в автосалонах. А поставки "Москвичей 3е", как уже писала "РГ", должны начаться в январе. Рекомендуемая цена авто - 3,5 миллиона рублей. При этом на него должна распространяться госсубсидия как на электромобиль, полностью собранный в России.

Автоновости,Дмитрий Пронин,Максим Ликсутов,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители