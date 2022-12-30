Заммэра Москвы Ликсутов купил электрический "Москвич"

Вероятнее всего, вице-мэр столицы стал первым обладателем электрического "Москвича ". Бензиновые модификации кроссовера только-только начинают появляться в автосалонах. А поставки "Москвичей 3е", как уже писала "РГ", должны начаться в январе. Рекомендуемая цена авто - 3,5 миллиона рублей. При этом на него должна распространяться госсубсидия как на электромобиль, полностью собранный в России.