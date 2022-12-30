В России задумали увеличить долю отечественных машин на рынке

К 2035 году доля отечественных автомобилей на российском рынке должна будет вырасти до 83 процентов. Такие планы прописаны в целевом сценарии обновленной стратегии развития автомобильной промышленности страны, отмечает ТАСС.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Там указано, что с 2022 года доля произведенных в России машин будет расти от 40 процентов, а к 2035-му — до 83. Кроме того, к 2030-му объем продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке может составить свыше 1,6 миллиона машин. Доля экспорта легковушек к 2035-му в объеме производства также вырастет. «Целевые доли экспорта легковых автомобилей в объеме производства составят в 2025 году 3 процента, в 2030 году — 10 процентов, в 2035 году — 15 процентов», — говорится в документе.