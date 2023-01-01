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1 час назад

Project Kahn представил доработки нового Range Rover

Motor.ruиещё 1

Ателье Project Kahn, которое специализируется на доработке британских внедорожников Land Rover и Range Rover, представило свой очередной проект под названием Signature Edition. В качестве базовой модели специалисты взяли последнее поколение премиального внедорожника Range Rover. Тюнеры довольно уважительно отнеслись к сдержанному облику автомобиля и внесли весьма аккуратные изменения в дизайн машины, сохранив изысканный и лаконичный стиль исходной модели.

Project Kahn представил доработки нового Range Rover
Фото: © Project Kahn© Project Kahn

Проект под названием Signature Edition отличается накладками на передний бампер, а также необычными по дизайну колёсами. Для модели в Project Kahn предлагают широкую линейку дисков диаметром от 22 до 24 дюймов, обутых в спортивные шины.

Кроме того, один из шоу-каров, на котором ателье продемонстрировало подготовленные доработки, имеет двухцветную окраску кузова. Также специалисты готовы окрасить отдельные элементы кузова в матово-чёрный цвет, а также убрать фирменные шильдики Range Rover и заменить их логотипами тюнера.

О технических доработках нового Range Rover, который доступен в версиях с бензиновым и дизельным двигателями, а также гибридной силовой установкой, не сообщается. Стоимость представленных деталей составляет от 3000 до 10 тысяч долларов в зависимости от варианта декора.

Автоновости,Rover,Land Rover,
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