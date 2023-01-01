Project Kahn представил доработки нового Range Rover

Ателье Project Kahn, которое специализируется на доработке британских внедорожников Land Rover и Range Rover, представило свой очередной проект под названием Signature Edition. В качестве базовой модели специалисты взяли последнее поколение премиального внедорожника Range Rover. Тюнеры довольно уважительно отнеслись к сдержанному облику автомобиля и внесли весьма аккуратные изменения в дизайн машины, сохранив изысканный и лаконичный стиль исходной модели.

Фото: © Project Kahn © Project Kahn

Проект под названием Signature Edition отличается накладками на передний бампер, а также необычными по дизайну колёсами. Для модели в Project Kahn предлагают широкую линейку дисков диаметром от 22 до 24 дюймов, обутых в спортивные шины.

Кроме того, один из шоу-каров, на котором ателье продемонстрировало подготовленные доработки, имеет двухцветную окраску кузова. Также специалисты готовы окрасить отдельные элементы кузова в матово-чёрный цвет, а также убрать фирменные шильдики Range Rover и заменить их логотипами тюнера.