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2 часа назад

Ferrari Enzo и Maserati MC12 сравнили в гонке по прямой

Motor.ru

Ferrari Enzo, выпускавшийся с 2002 по 2004 годы, является одним из самых желанных итальянских суперкаров у автомобильных коллекционеров во всём мире. Всего было сделано 400 экземпляров купе, которые сегодня представляют собой ценность для любого собрания автомобилей. Но ещё более редким является Maserati MC12, которых сделали всего 50 единиц. И два этих уникальных суперкара встретились в дуэли в гонках по прямой. А ещё к ним присоединился Ferrari F12berlinetta.

Ferrari Enzo и Maserati MC12 сравнили в гонке по прямой
Фото: © Petersen Automotive Museum© Petersen Automotive Museum

С технической точки зрения Enzo и MC12 практически идентичны, но разница в показателях 6,0-литрового атмосферного V12 всё-таки есть. На Ferrari двигатель выдаёт 660 лошадиных сил, тогда как на Maserati отдача мотора составляет «всего» 630 сил, поэтому по паспорту MC12 медленнее Enzo.

А вот F12berlinetta — совсем другое дело. Более массовая и потому менее престижная модель оснащена 6,3-литровым мотором V12, отдача которого составляет 740 лошадиных сил.

Естественно, это делает купе фаворитом гонки. Впрочем, абсолютные цифры мощности или динамики разгона в таких состязаниях, где встречаются уникальные суперкары, не имеют никакого значения. Тут главное участие и процесс, а не победитель.

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