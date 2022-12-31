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59 минут назад

Kia Stinger и Kia EV6 сравнили в дрифте

Motor.ru

Дрифтовать можно практически на любом автомобиле, но какой тип силовой установки — классический двигатель внутреннего сгорания или современный электромотор — больше подходят для езды в управляемом заносе? Ответ на этот вопрос решили найти немецкие эксперты журнала Auto Bild, которые традиционно занимаются академическими тестами, но под Новый год внезапно взялись похулиганить и проверить дрифтом две модели марки Kia — лифтбек Stinger GT и электрокроссовер EV6 GT.

Kia Stinger и Kia EV6 сравнили в дрифте
Фото: © Auto Bild© Auto Bild

Stinger GT оснащён двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Это 3,3-литровый мотор развивает до 370 лошадиных сил и разгоняет автомобиль с места до первой «сотни» за 5,4 секунды. Но в дрифте гораздо важнее крутящий момент, который у модели составляет 510 Нм.

У Kia EV6 GT двухмоторная силовая установка электромобиля выдаёт 585 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента, но тут полный привод скорее минус, чем плюс, поскольку со всеми ведущими колёсами двигаться в постоянном управляемом заносе непросто.

В итоге даже опытнейшим испытателям из Auto Bild оказалось непросто в роли дрифтеров на неподготовленных для таких заездов автомобилях. Что получилось из эксперимента — можно узнать в снятом по итогам заездов видеоролике.

Автоновости,Kia Stinger,Kia,
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