Kia Stinger и Kia EV6 сравнили в дрифте

Дрифтовать можно практически на любом автомобиле, но какой тип силовой установки — классический двигатель внутреннего сгорания или современный электромотор — больше подходят для езды в управляемом заносе? Ответ на этот вопрос решили найти немецкие эксперты журнала Auto Bild, которые традиционно занимаются академическими тестами, но под Новый год внезапно взялись похулиганить и проверить дрифтом две модели марки Kia — лифтбек Stinger GT и электрокроссовер EV6 GT.

Фото: © Auto Bild © Auto Bild

Stinger GT оснащён двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Это 3,3-литровый мотор развивает до 370 лошадиных сил и разгоняет автомобиль с места до первой «сотни» за 5,4 секунды. Но в дрифте гораздо важнее крутящий момент, который у модели составляет 510 Нм.

У Kia EV6 GT двухмоторная силовая установка электромобиля выдаёт 585 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента, но тут полный привод скорее минус, чем плюс, поскольку со всеми ведущими колёсами двигаться в постоянном управляемом заносе непросто.