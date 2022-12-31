Что случилось с российским авторынком в этом году

Большинство иностранных автопроизводителей остановили выпуск машин в России и поставки, а некоторые объявили об уходе и продаже активов. Выбор новых машин есть только в сверхбюджетном сегменте до 1 млн рублей и в дорогом. Автомобильный рынок России возвращается в 90-е годы прошлого века, считают эксперты.

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Из 60 автомобильных брендов, ранее представленных в России, по состоянию на конец 2022 года полноценную деятельность продолжают 14, а 46 в том или ином виде остановили работу. Такие данные приводятся в заявлении ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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Среди работающих компаний три российских автомобильных марки – Lada, ГАЗ и УАЗ, остальные представляют китайский автопром. В частности, в России продолжается работа китайского бренда Haval, имеющего собственный завод в Тульской области. Geely поставляет автомобили со своего предприятия в Белоруссии, а Chery завозит машины напрямую из Китая.

Помимо основного бренда Chery, эта компания продает в нашей стране кроссоверы под маркой Exeed, а в 2022 году вывела на российский рынок новую марку Omoda. Также в России продолжают работу марки JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC и Foton.

Renault и Nissan

Первым из зарубежных автопроизводителей, который полностью ушел из России, стал американский концерн General Motors. О том, что компания сокращает российский офис и уведомила дилеров о прекращении поставок машин и запчастей, сообщила в апреле газета «Коммерсантъ».

В апреле «Газета.Ru» писала, что концерн Renault-Nissan готовится к продаже своих активов российским госструктурам. В результате более 67% акций российского автогиганта перешли научному институту НАМИ, а владельцем российского завода Renault стало правительство Москвы.

На этих мощностях в начале ноября стартовала сборка кроссоверов «Москвич 3» из машинокомплектов JAC. Гарантийная поддержка и снабжение запчастями уже проданных автомобилей французского бренда, а также склад запчастей перешли «АвтоВАЗу».

По той же схеме в госсобственность были переданы в октябре и активы японского Nissan. Завод в Санкт-Петербурге, исследовательский центр и маркетинговые подразделения перешли в собственность НАМИ.

Убытки от ухода из России Nissan оценил в $686 млн.

Mazda, Toyota, BMW и Mercedes-Benz

О прекращении выпуска автомобилей в России и увольнении персонала своего завода в Санкт-Петербурге в сентябре официально сообщила и Toyota. Процесс увольнения сотрудников продлился до конца года. О дальнейшей судьбе своего предприятия японский автопроизводитель не сообщал, однако завод в промзоне Шушары в конце ноября стал объектом пристального внимания силовиков. Туда при поддержке Росгвардии пришла прокуратура с внеплановой проверкой соблюдений требований законодательства.

Немецкий Mercedes-Benz в конце октября объявил об уходе с российского рынка и готовности сделки по продаже активов российскому дилерскому холдингу «Автодом». Как и в случае с другими зарубежными автопроизводителями, выпуск машин на заводе в подмосковном Солнечногорске и экспортные поставки были остановлены еще весной.

Планируется, что после одобрения контролирующими органами в собственность «Автодома» перейдут завод компании, а также собственные дилерские центры, банк и финансовые структуры российского подразделения Mercedes-Benz.

Японская Mazda сообщила в ноябре о передаче своему партнеру «Соллерс» сборочного предприятия во Владивостоке за 1 евро и прекращении производственной деятельности в России. Убытки от ухода с нашего рынка составили для Mazda $82 млн. В марте концерн BMW уведомил калининградский завод «Автотор» о разрыве многолетнего сотрудничества, причем баварская фирма была пионером российской сборки автомобилей. Экспорт своих моделей в страну BMW также прекратила.

Cидят тихо

При этом некоторые крупные зарубежные автопроизводители, в том числе имеющие в России собственные автозаводы, о прекращении своей деятельности в России и продаже активов пока не объявляли.

В частности, в таком режиме продолжает существовать корейский Hyundai, владеющий популярными в России марками Kia и Genesis. В конце октября стало известно, что завод компании в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до декабря. Комментировать вопросы относительно нынешнего режима деятельности завода и российского офиса в представительстве Hyundai отказались.

Британскому Jaguar Land Rover и американскому Jeep завозить новые машины в Россию прямо запрещают санкции,

введенные правительствами Великобритании и США: в частности, ограничительными документами запрещается ввоз в Россию легковых автомобилей всех классов. Однако о закрытии представительств этих брендов не сообщалась.

Через несколько месяцев после введения санкций продолжила свою работу в России японская Subaru: по состоянию на август она распродавала остатки машин, сохраняя сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей.

Volkswagen и Peugeot-Citroen

Концерн Volkswagen свернул свою деятельность на производственной площадке в Нижнем Новгороде и сократил работавших там сотрудников еще летом, судьба завода в Калуге по-прежнему еще не определена.

Концерн заинтересован в инвесторе, которому можно было бы продать это предприятие, сообщала осенью немецкая пресса.

Завод «ПСМА Рус» в Калужской области, на котором собирали легковые и коммерческие модели Peugeot-Citroen, а также кроссоверы Mitsubishi, был отправлен в режим простоя в конце марта. О дальнейшей судьбе актива также не сообщалось. Текущий статус завода и работы в России брендов, входящих в Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Jeep), в компании комментировать отказались.

Не объявляла об уходе из России японская Mitsubishi: компания даже предлагает клиентам новые кредитные продукты собственного кэптивного банка. Продолжает реализовывать остатки компания Suzuki: по данным официального сайта марки, в настоящее время в России доступны для покупки 85 кроссоверов этого бренда.

Куда катится рынок

В нынешних условиях потребителю, желающему приобрести новый автомобиль, приходится выбирать между бюджетными автомобилями российских марок и китайскими брендами, и такое положение вещей не изменится в ближайшие несколько лет, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Из более-менее цивилизованного рынка мы пришли к ситуации 90-х годов, когда клиенту за его деньги могут привезти все что угодно, но с повышенными рисками и без гарантийного обслуживания. Сервис тоже под вопросом», — отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Некоторые автомобили, которые стали завозить по параллельному импорту, настолько далеки от российского рынка, что с ними могут возникнуть серьезные проблемы в части обеспеченности запчастями, прежде всего кузовными, добавляет собеседник, эти обстоятельства повлекут за собой удорожание страховки.

Кроме того, из-за дорогой логистики и сопутствующих расходов «параллельные» машины не будут дешевле тех, которые поставлялись в официальном порядке, указывает он. «Официальные» запчасти подорожали в 2022 году на 50-60% в зависимости от бренда, сроки поставок также серьезно увеличились.

Что будет завтра

«Самое интересное будет в новом году. В полной мере запустятся заводы «Москвич», «Автотор» и Nissan, на котором под брендом Lada планируют собирать из китайских машинокомплектов модели аналогичные кроссоверам Nissan Qashqai и X-Trail», — прогнозирует Бургазлиев.

На российском авторынке наблюдается острая нехватка автомобилей в среднем ценовом сегменте, и параллельный импорт этот дефицит покрыть не способен, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Выбор сейчас есть в двух сегментах – среди очень дешевых автомобилей Lada ценой до 1 млн рублей, китайских автомобилей, которые стоят от 2 млн, а также остатков ранее выпущенных машин, которые также стоят не менее 2 млн рублей. Это совсем не похоже на то, что было год назад, ничего подобного не было ни в один из предыдущих кризисов», — говорит Моржаретто «Газете.Ru.

В среднем классе ассортимента практически нет, также изменился тип поведения покупателей, которые мобилизуют свои резервы, не понимая, что будет завтра, и откладывают крупные покупки на неопределенный срок, поясняет он.

«Параллельный импорт не стал замещающим фактором. Таким путем завозится не более 5 тыс. автомобилей в месяц, 60 тыс. машин в год – это немного. В следующем году параллельный импорт возможно, займет 10-15% рынка», — ожидает Моржаретто.