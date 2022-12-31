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36 минут назад

Renault лишила флагманский кроссовер полного привода

Motor.ru

Renault лишила флагманский кроссовер Koleos полного привода. На европейском рынке отправлена в отставку последняя дизельная версия с системой All Mode 4×4, так что отныне модель доступна с безальтернативным бензиновым турбомотором 1.3, 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. К заказу доступны всего две богатые комплектации, цены варьируются в диапазоне от 45 до 49 тысяч евро. В течение года Koleos уступит место новому трёхрядному кроссоверу.

Renault лишила флагманский кроссовер полного привода
Фото: © Renault© Renault

Актуальный Renault Koleos выпускается более шести лет, а в 2019 году кроссовер пережил рестайлинг. Тогда же в гамму добавили модернизированные дизели семейства Blue dCi, но по мере ужесточения экостандартов и ставки на электрификацию сокращение моторной гаммы было неминуемым.

Сначала «младший» турбодизель объёмом 1,7 литра (150 сил) заменили знакомой россиянам бензиновой «турбочетвёркой» 1.3 TCe (158 сил), а теперь пришла пора отставки 2,0-литрового 185-сильного агрегата на «тяжёлом» топливе. Вместе с дизелем из гаммы исчез вариатор X-Tronic и система полного привода с муфтой в приводе задней оси.

Хотя бестселлером Renault кроссовер Koleos не назвать, сократив линейку автопроизводитель повысил цены на 1400 евро. Базовая версия Evolution отныне стоит во Франции от 45 100 евро, а за топ-комплектацию Initiale Paris нужно выложить 49 000 евро. Любопытно, что подогрев передних кресел, 19-дюймовые легкосплавные диски и кожаный салон положены только самому дорогому Koleos.

За пределами Европы у Renault Koleos останется версия с полным приводом, например, в Австралии остались модификации 4х4 с бензиновым «атмосферником» 2.5 и вариатором. Однако прекращение продаж кроссоверов Koleos не за горами, ведь в 2023 году на смену модели придёт пока безымянный семейный паркетник с трёхрядным салоном.

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