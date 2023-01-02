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15 минут назад

В России появился Cool Dog от Haval в топовой комплектации

Motor.ruиещё 2

В России в продаже появился «младший брат» известного российским покупателям более крупного и дорого Dargo — брутальный кроссовер Cool Dog в топовой комплектации. Версию в максимальной комплектации готовы привезти под заказ дилеры из Владивостока. Правда, обойдется такой автомобиль дороже рекомендованной розничной цены «Дарго», который собирают на тульском заводе.

В России появился Cool Dog от Haval в топовой комплектации
Фото: © «Авто.ру»© «Авто.ру»

Максимальная комплектация «Крутой собаки» оснащается 1,5-литровым турбомотором пиковой мощностью 184 лошадиные силы и 275 Ем момента. В паре с ним работает семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением, привод у топового кроссовера полный. В списке оснащения числятся динамики аудиосистемы в подголовниках передних сидений, кожаный салон, и панорамная крыша.

Стоит такой автомобиль 3,1 миллиона рублей, причем в эту стоимость уже включено оформление электронного ПТС на будущего владельца. Но автомобиль все равно стоит дороже рекомендованной розничной цены более премиального и большого Dargo тульской сборки: стоимость переднеприводной версии начинается от 2,85 миллиона рублей, а полноприводной — от 3,05 миллиона рублей.

На домашнем рынке Cool Dog дебютировал в свободной продаже в середине августа. В Китае брутальный кроссовер можно купить по цене от 1,1 миллиона рублей по текущему курсу. За эту сумму в России нельзя купить даже самый доступный кроссовер Jolion — его стоимость начинается от двух миллионов рублей.

Автоновости,Кроссовер,
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