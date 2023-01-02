В России появился Cool Dog от Haval в топовой комплектации

В России в продаже появился «младший брат» известного российским покупателям более крупного и дорого Dargo — брутальный кроссовер Cool Dog в топовой комплектации. Версию в максимальной комплектации готовы привезти под заказ дилеры из Владивостока. Правда, обойдется такой автомобиль дороже рекомендованной розничной цены «Дарго», который собирают на тульском заводе.

Фото: © «Авто.ру» © «Авто.ру»

Максимальная комплектация «Крутой собаки» оснащается 1,5-литровым турбомотором пиковой мощностью 184 лошадиные силы и 275 Ем момента. В паре с ним работает семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением, привод у топового кроссовера полный. В списке оснащения числятся динамики аудиосистемы в подголовниках передних сидений, кожаный салон, и панорамная крыша.

Стоит такой автомобиль 3,1 миллиона рублей, причем в эту стоимость уже включено оформление электронного ПТС на будущего владельца. Но автомобиль все равно стоит дороже рекомендованной розничной цены более премиального и большого Dargo тульской сборки: стоимость переднеприводной версии начинается от 2,85 миллиона рублей, а полноприводной — от 3,05 миллиона рублей.