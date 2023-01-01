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50 минут назад

В России появились новые пошлины для автовладельцев

Lenta.ru

С начала 2023 года вступают в силу поправки, которые устанавливают новые пошлины для автовладельцев, а также увеличивают размер уже действующих. Ранее соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В России появились новые пошлины для автовладельцев
Фото: ТАССТАСС

В частности, с 1 января автомобилистам придется платить 1000 рублей, чтобы получить разрешение на изменение конструкции колесного транспортного средства (ТС). Допуск машины к перевозке опасных грузов теперь стоит 1500 рублей, а его продление обойдется в 1000 рублей.

Кроме того, увеличится стоимость пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. В 2023 году это будет стоить 1000 рублей вместо прежних 800.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. В их число вошли такие препараты, как фенибут и феназепам, и ряд антидепрессантов.

Автоновости,Владимир Путин,
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