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2 часа назад

Москвичи и жители области будут бесплатно передвигаться по МСД

Вести Подмосковьяиещё 5

Жители Москвы и Подмосковья смогут ездить по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно. Такие правила будут действовать для автомобилей и городского наземного транспорта с номерами Москвы и области, такси с лицензией на работу в столичном регионе и межрегиональных автобусов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи и жители области будут бесплатно передвигаться по МСД
Фото: Денис Воронин / АГН "Москва"Денис Воронин / АГН "Москва"

Со 2 января проезд по МСД будет платным для с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые используют въезд на МСД и съезд с него в течение двух часов, а также пересекут границы ЦКАД в течение не более 24 часов. При этом транзит по МСД для грузового транспорта без пропуска будет полностью запрещен. Контроль за оплатой будут вести будут с помощью системы фотовидеофиксации.

«Тариф на проезд по МСД составляет 950 рублей. Оплатить его можно будет на сайте или в приложении «Парковки России», а также с помощью транспондеров (в первое время — в пилотном режиме)», - рассказали в столичной мэрии.

Напомним, что МСД соединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. По задумке, дорога сможет существенно разгрузить МКАД, Третье транспортное кольцо и объединить ряд крупных трасс - «Крым» и М11 Москва — Санкт-Петербург с ответвлением на строящуюся трассу М12 Москва — Казань.

Автоновости,Правительство Москвы,
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