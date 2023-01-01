Москвичи и жители области будут бесплатно передвигаться по МСД

Жители Москвы и Подмосковья смогут ездить по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно. Такие правила будут действовать для автомобилей и городского наземного транспорта с номерами Москвы и области, такси с лицензией на работу в столичном регионе и межрегиональных автобусов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Со 2 января проезд по МСД будет платным для с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые используют въезд на МСД и съезд с него в течение двух часов, а также пересекут границы ЦКАД в течение не более 24 часов. При этом транзит по МСД для грузового транспорта без пропуска будет полностью запрещен. Контроль за оплатой будут вести будут с помощью системы фотовидеофиксации.