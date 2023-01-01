Liberty Walk показал тюнинг нового Lexus LX

Японское тюнинговое ателье Liberty Walk, которое известно своими весьма эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, в преддверии домашнего для себя автосалона в Токио анонсировало новый проект, в качестве базового автомобиля для которого фирма выбрала необычный по своим меркам внедорожник. Компания представила программу доработки внешности для флагманской модели внедорожной линейки Lexus — рамного LX 600 последнего поколения.
Визуально от стандартного автомобиля новинка отличается капотом с дополнительными воздухозаборниками и новыми накладками на колёсные арки, причём все элементы обвеса выполнены из углеродного волокна.
Дизайн дополняют глянцево-чёрные колёса AME Wheels с шинами Yokohama. О технических доработках внедорожника ничего не сообщается. Новый Lexus LX 600 построен на рамной платформе TNGA GA-F.
Внедорожник с завода оснащён 3,5-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 415 лошадиных сил и 650 Нм. Вместе с агрегатом работают 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и система постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала.