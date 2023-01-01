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2 часа назад

В России сертифицировали конкурента Skoda Octavia от Changan

Motor.ru

В России сертифицировали конкурента Skoda Octavia от Changan. В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 4,7-метровый лифтбек Changan Uni-V. Из документа следует, что россиянам предложат пятидверки с 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Дата официального старта продаж неизвестна, но по схеме параллельного импорта Uni-V уже ввозят.

В России сертифицировали конкурента Skoda Octavia от Changan
Фото: © Changan Uni-V© Changan Uni-V

Лифтбеки Changan Uni-V продаются в России с ноября, но пока речь идёт о «серых» дилерских поставках машин для китайского рынка. Судя по сертификационным документам, скоро Changan намерен начать официальные продажи пятидверок.

Российская спецификация Changan Uni-V мало чем отличается от китайской. Под капотом лифтбека четырёхцилиндровый турбомотор (181 лошадиная сила, 300 Нм), адаптированный под бензин АИ-92, тяга передаётся на переднюю ось через автоматическую 7-ступенчатую коробку передач.

Интересно, что в сертификате ОТТС указана гидромеханическая трансмиссия, тогда как в Поднебесной Changan делает ставку на преселективный «робот» с мокрыми сцеплениями. Более мощных 2,0-литровых Changan Uni-V россиянам пока не обещают.

В Китае базовый Changan Uni-V стоит 108 900 юаней (~1,1 миллиона рублей по текущему курсу), а столичные дилеры просят за «серые» машины три миллиона рублей. После начала официальных поставок пятидверка едва ли подешевеет в рублевом эквиваленте.

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