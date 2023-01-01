Индийская копия Jeep Wrangler лишится полного привода и автомата. Mahindra анонсировала скорый старт продаж заднеприводной версии вездехода Thar. У таких машин будет безальтернативный «младший» 1,5-литровый дизель и 6-ступенчатая «механика». Ожидается, что упрощенная Mahindra Thar подешевеет на 100 тысяч рупий (эквивалент 89 тысяч рублей). Комплектации и цены раскроют до конца месяца. В 2023 году в Индии ждут четырехдверную Mahindra Thar.

Фото: Mahindra Thar Mahindra Thar

Второе поколение двухдверного рамного внедорожника Thar дебютировало 2,5 года назад, а теперь Mahindra готова к выпуску заднеприводной модификации и более практичной длиннобазной версии. О четырёхдверке официальной информации нет, а вот характеристики Thar 4x2 уже раскрыты.

На старте продаж заднеприводные Mahindra Thar будут доступны с 1,5-литровым турбодизелем (119 лошадиных сил, 300 Нм) и ручной коробкой передач. Затем в гамму добавят бензиновый 2,0-литровый турбомотор (152 лошадиные силы, 300 Нм), который будет сочетаться с 6-ступенчатыми «механикой» и автоматом. Снаружи упрощенный внедорожник будет выделяться отсутствием шильдика 4х4, а в салоне исчезнет рычаг понижающей передачи.