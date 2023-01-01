Китайские таксисты уличили Geely в обмане с новым Emgrand. В социальных сетях появилось видео с пикетом таксистов в провинции Хэйлунцзян на Северо-Востоке Китая. На кузовах автомобилей Geely развёрнут баннер, на котором перечислены претензии водителей к гибридным седанам Emgrand L с системой Thor Hi-X. Утверждается, что расход топлива «слишком высок и не соответствует рекламе», а реальный запас хода на электротяге — 30 километров вместо заявленных 100.

Фото: Geely Emgrand L Thor Hi-X, autohome.com.cn Geely Emgrand L Thor Hi-X, autohome.com.cn

Китайские таксисты устроили пикет перед шоу-румом Geely в провинции Хэйлунцзян. Водители утверждают, что не могут себе позволить работать на столь прожорливых машинах. У Geely требуют забрать гибриды обратно и выплатить компенсации. Местные журналисты выяснили, что реальное потребление горючего составило более семи литров на 100 километров, тогда как в рекламе и сертификационных документах указан расход топлива 3,8 литра на 100 километров.

Реакция Geely на инцидент пока неизвестна. Китайские пользователи отметили, что в провинции Хэйлунцзян сейчас довольно холодно, и этим может быть обусловлено снижение запаса хода на электротяге. Однако объяснения, почему гибридные седаны оказались столь же прожорливыми, как обычные соразмерные модели, пока не нашлось.

Продажи Geely Emgrand L с системой Hi-X стартовали восемь месяцев назад. Китайская марка рекламировала новинку, как последовательно-параллельный гибрид с двухмоторной силовой установкой, трёхступенчатой трансмиссией и литий-ионной батареей ёмкостью 15,5 киловатт-часа.