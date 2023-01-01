Китайская копия Mercedes-Benz GLS подешевела в 2,5 раза

В Поднебесной стартовали продажи упрощенной версии полноразмерного внедорожника Beijing BJ90. «Девяностый» создан китайским партнёром Daimler — концерном BAIC — и представляет собой лицензионную копию Mercedes-Benz GLS прошлого поколения. С немецким исходником унифицирована практически вся техника и архитектура салона, но дизайн экстерьера у флагмана Beijing свой. За три года BJ90 подешевел более чем в 2,5 раза с 1 288 000 до 488 000 юаней.

Фото: Beijing BJ90 Beijing BJ90

Beijing BJ90 дебютировал в декабре 2019 года, но распространению мешали «заградительные» цены (от 1 288 000 юаней или без малого 200 тысяч долларов!) и безальтернативный двигатель V8. Вероятно, таким образом BAIC подчёркивал статус обладателей внедорожника — партийной элиты и госслужащих КНР.

Теперь концепция сменилась, хотя внешне модель не поменялась вовсе. Зато на смену 4,0-литровому V8 семейства M 278 (422 сила, 600 Нм) пришёл V6 объёмом 3,0 литра линейки M 276 (333 силы, 480 Нм). Оба мотора «мерседесовские» и сочетаются с немецким 9-ступенчатым автоматом, системой полного привода 4Matic и пневмоподвеской.