Ожидаемый в России Volkswagen Bora обрёл новый турбомотор. На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала топ-версия Bora 300 TSI со 160-сильным битопливным 1,5-литровым двигателем EA211. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Цены пока не объявлены, но ожидаемые величины — 150-160 тысяч юаней (эквивалент 1,56-1,66 миллиона рублей). Поставки нового немецко-китайского седана в нашу страну не исключены.

Фото: Volkswagen Bora 300 TSI, autohome.com.cn Volkswagen Bora 300 TSI, autohome.com.cn

Volkswagen Bora пережил рестайлинг полгода назад, так что версия 300 TSI отличилась от других богато оснащённых седанов только шильдиками. Вероятно, 1,5-литровый турбомотор со временем сменит под капотом менее современную «турбочетвёрку» 1.4: у агрегатов одинаковый пиковый крутящий момент (250 Нм), но новый двигатель более мощный (+10 сил) и эластичный.

Для россиян расширение гаммы Volkswagen Bora интересно, ведь осенью один из столичных дилеров заказал у FAW-Volkswagen партию из тысячи таких седанов. В нашей стране предлагаются модификации с «атмосферником» 1.5 и 6-ступенчатым автоматом или с турбомотором 1.4 и 7-ступенчатым «роботом». Дилер предлагает гарантию два года или 75 тысяч километров на импортированные Bora.