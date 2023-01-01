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1 час назад

Ожидаемый в России Volkswagen Bora обрёл новый турбомотор

Motor.ru

Ожидаемый в России Volkswagen Bora обрёл новый турбомотор. На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала топ-версия Bora 300 TSI со 160-сильным битопливным 1,5-литровым двигателем EA211. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Цены пока не объявлены, но ожидаемые величины — 150-160 тысяч юаней (эквивалент 1,56-1,66 миллиона рублей). Поставки нового немецко-китайского седана в нашу страну не исключены.

Ожидаемый в России Volkswagen Bora обрёл новый турбомотор
Фото: Volkswagen Bora 300 TSI, autohome.com.cnVolkswagen Bora 300 TSI, autohome.com.cn

Volkswagen Bora пережил рестайлинг полгода назад, так что версия 300 TSI отличилась от других богато оснащённых седанов только шильдиками. Вероятно, 1,5-литровый турбомотор со временем сменит под капотом менее современную «турбочетвёрку» 1.4: у агрегатов одинаковый пиковый крутящий момент (250 Нм), но новый двигатель более мощный (+10 сил) и эластичный.

Для россиян расширение гаммы Volkswagen Bora интересно, ведь осенью один из столичных дилеров заказал у FAW-Volkswagen партию из тысячи таких седанов. В нашей стране предлагаются модификации с «атмосферником» 1.5 и 6-ступенчатым автоматом или с турбомотором 1.4 и 7-ступенчатым «роботом». Дилер предлагает гарантию два года или 75 тысяч километров на импортированные Bora.

Цены на бюджетный седан в нашей стране варьируются в диапазоне от 2,4 до 2,6 миллиона рублей, а в Китае базовый Volkswagen Bora стоит 98 800 юаней (эквивалент 1,0 миллиона рублей).

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