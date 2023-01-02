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1 час назад

Редкий Saab 96 выставили на продажу за 3600 фунтов стерлингов

ПроКроссовер.ру

Этот 57-летний Saab 96 представляет собой очень редкую модель Monte Carlo 850, посвященную победам Эрика Карлссона на ралли Монте-Карло в 1962 и 1963 годах сейчас продается в Великобритании за 3600 фунтов стерлингов.

Редкий Saab 96 выставили на продажу за 3600 фунтов стерлингов
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Специальный Saab 96 отличается от стандартной модели благодаря ряду внешних и внутренних модификаций и модернизированному рядному трехцилиндровому двигателю объемом 841 куб. Последний использует модернизированную головку блока цилиндров и карбюраторы, среди прочего, и выдает на колеса 57 л.с. вместо обычных 38 л.с. При снаряженной массе менее 900 кг управлять автомобилем должно быть одно удовольствие.

Более двух десятилетий назад владелец автомобиля подготовил его к Британскому историческому чемпионату по ралли. После восстановления автомобиль получил ковшеобразные сиденья Corbeau, руль Momo, каркас безопасности, колеи и 15-дюймовые колеса.

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