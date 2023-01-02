В ГАИ обратились к водителям с предупреждением

Госавтоинспекция предупредила, что контроль за трезвостью автолюбителей со стороны инспекторов на протяжении всех новогодних праздников будет очень строгим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУОБДД МВД России.

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«На протяжении всех новогодних праздников и длительных выходных дней контроль за трезвостью водителей со стороны сотрудников Госавтоинспекции будет особенно строгим», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что в праздничные дни на дорогах будут работать дополнительные наряды ДПС. Они будут предпринимать меры, направленные на предупреждение нарушений ПДД, выявление водителей, управляющих машинами в состоянии опьянения

В ведомстве призвали автолюбителей не рисковать своей жизнью и жизнью других людей и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Напомним, что в России постепенно снижается число аварий с участием нетрезвых водителей. За 11 месяцев прошлого года на российских дорогах было зафиксировано 12 779 ДТП с участием водителей с признаками опьянения.