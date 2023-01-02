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26 минут назад

Госавтоинспекция предупредила о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения

Илья Родин

Госавтоинспекция предупредила, что контроль за трезвостью автолюбителей со стороны инспекторов на протяжении всех новогодних праздников будет очень строгим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУОБДД МВД России.

В ГАИ обратились к водителям с предупреждением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На протяжении всех новогодних праздников и длительных выходных дней контроль за трезвостью водителей со стороны сотрудников Госавтоинспекции будет особенно строгим», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что в праздничные дни на дорогах будут работать дополнительные наряды ДПС. Они будут предпринимать меры, направленные на предупреждение нарушений ПДД, выявление водителей, управляющих машинами в состоянии опьянения

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В ведомстве призвали автолюбителей не рисковать своей жизнью и жизнью других людей и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Напомним, что в России постепенно снижается число аварий с участием нетрезвых водителей. За 11 месяцев прошлого года на российских дорогах было зафиксировано 12 779 ДТП с участием водителей с признаками опьянения.

Снижение показателей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 13,8%, 20,6% и 14,8% соответственно.

Автоновости,ГИБДД,
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