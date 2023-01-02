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1 час назад

Стало известно, когда активы Mercedes-Benz перейдут новому владельцу

Motor.ru

Российская дилерская компания «Автодом» поделилась деталями процесса по выкупу активов Mercedes-Benz. Директор компании Андрей Ольховский сообщил, что бывшие мощности немецкого автопроизводителя полностью перейдут под контроль отечественного дилера уже в начале 2023 года. После этого «Автодом» планирует сразу же перезапустить работу сервисных центров Mercedes-Benz и возобновить поддержку владельцев автомобилей на территории России на официальной основе.

Стало известно, когда активы Mercedes-Benz перейдут новому владельцу
Фото: © Daen van Beers/Unsplash© Daen van Beers/Unsplash

Пока что сервисное обслуживание реализовывается собственными силами. Однако уже в начале 2023 года этим займется «Автодом». Ольховский отметил, что поддержка информационных систем, которые нужны для ремонта, находятся у немецкого представительства, однако у российских сервисов осталось необходимое для диагностики программное обеспечение.

Ольховский добавил, что помимо сервисных центров «Автодом» рассматривает также восстановление отгрузки запчастей, а также возможность заняться продажей автомобилей Mercedes-Benz, которые в Россию ввозят по параллельному импорту.

При этом в конце декабря стало известно, что Mercedes-Benz отключает поддержку большей части сервисных программ на территории России. В частности речь шла и о том, что российские сервисы лишатся доступа к диагностике автомобилей.

Автоновости,Mercedes-Benz,Андрей Ольховский,
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