Стало известно, когда активы Mercedes-Benz перейдут новому владельцу

Российская дилерская компания «Автодом» поделилась деталями процесса по выкупу активов Mercedes-Benz. Директор компании Андрей Ольховский сообщил, что бывшие мощности немецкого автопроизводителя полностью перейдут под контроль отечественного дилера уже в начале 2023 года. После этого «Автодом» планирует сразу же перезапустить работу сервисных центров Mercedes-Benz и возобновить поддержку владельцев автомобилей на территории России на официальной основе.

Фото: © Daen van Beers/Unsplash © Daen van Beers/Unsplash

Пока что сервисное обслуживание реализовывается собственными силами. Однако уже в начале 2023 года этим займется «Автодом». Ольховский отметил, что поддержка информационных систем, которые нужны для ремонта, находятся у немецкого представительства, однако у российских сервисов осталось необходимое для диагностики программное обеспечение.

Ольховский добавил, что помимо сервисных центров «Автодом» рассматривает также восстановление отгрузки запчастей, а также возможность заняться продажей автомобилей Mercedes-Benz, которые в Россию ввозят по параллельному импорту.