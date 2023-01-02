Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
29 минут назад

В России с 1 марта начнут проверять водителей на алкоголь по новым правилам

Илья Родин

В России с 1 марта 2023 года будут действовать новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение. В частности, «продувку» можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Об этом пишет РИА «Новости».

Водителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новым правилам, в случае подозрения на опьянение водителя инспекторы смогут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.

Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил ребенка под Петербургом

Уточняется, что основаниями для проверки могут быть несоответствующее обстановке поведение, неустойчивость тела, нарушение речи, запах алкоголя изо рта, резкое изменение цвета кожи лица.

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заметил, что главным изменением в правилах является «продувка» водителей без понятых. Ранее эта норма была прописана в КоАП РФ как возможная, теперь она появилась в правилах.

По его мнению, после принятия изменений процесс в целом стал более логичным.

Автоновости,Валерий Солдунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители