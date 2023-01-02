Водителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь

В России с 1 марта 2023 года будут действовать новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение. В частности, «продувку» можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Об этом пишет РИА «Новости».

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Согласно новым правилам, в случае подозрения на опьянение водителя инспекторы смогут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.

Уточняется, что основаниями для проверки могут быть несоответствующее обстановке поведение, неустойчивость тела, нарушение речи, запах алкоголя изо рта, резкое изменение цвета кожи лица.

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заметил, что главным изменением в правилах является «продувка» водителей без понятых. Ранее эта норма была прописана в КоАП РФ как возможная, теперь она появилась в правилах.