В МВД задумали изменить формат водительских прав

В МВД предложили убрать штрих-код с обратной стороны российских водительских удостоверений с 1 марта 2023 года. Проект приказа МВД опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

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От штрих-кода решили отказаться за его ненадобностью - инспекторы ГИБДД не используют его, чтобы считать информацию с документа.

В то же время в стране продолжится эксперимент, позволяющий водителям показать инспектору QR-код вместо прав. Портал «Объясняем.рф» подчеркивает, что физическую версию прав при себе все равно лучше иметь.

Среди других изменений, касающихся водительских прав россиян, - автоматическое продление действия удостоверений, истекающих с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года, еще на три года.