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49 минут назад

Видео: новый Range Rover с треском провалил «лосиный тест»

Motor.ru

Журналисты испанского издания 77km провели очередной «лосиный тест», в котором проверили маневренность кроссовера Range Rover пятого поколения с подключаемой гибридной трансмиссией. В итоге автомобиль с треском провалил тест — он смог пройти испытание только на скорости 63 километра в час, в то время как корректной для такого теста считается скорость не менее 77 километров в час, а минимально допустимой — 72 километра в час.

Новый Range Rover с треском провалил «лосиный тест»
Фото: 77km/YouTube77km/YouTube

Во время первой попытки специалисты попробовали разогнаться до 76 километров в час и совершить маневры по объезду препятствий, но автомобиль быстро потерял сцепление с дорогой.

Затем последовало еще несколько неудачных попыток объехать конусы. В итоге журналистам удалось пройти тест только на скорости 63 километра в час. На такой скорости недостаточная поворачиваемость ощущалась заметно меньше, хотя электронная система стабилизации все равно отрабатывала слишком интенсивно и снижала скорость передних колес.

Это уже не первый автомобиль с электрической установкой, который проваливает «лосиный тест». В начале 2022 года журналисты того же издания испытали полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS и он также не смог объехать конусы на 77 километрах в час — эксперты смогли преодолеть трассу только на минимальной для испытания скорости в 72 километра в час.

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