Новый Range Rover с треском провалил «лосиный тест»

Журналисты испанского издания 77km провели очередной «лосиный тест», в котором проверили маневренность кроссовера Range Rover пятого поколения с подключаемой гибридной трансмиссией. В итоге автомобиль с треском провалил тест — он смог пройти испытание только на скорости 63 километра в час, в то время как корректной для такого теста считается скорость не менее 77 километров в час, а минимально допустимой — 72 километра в час.

Фото: 77km/YouTube 77km/YouTube

Во время первой попытки специалисты попробовали разогнаться до 76 километров в час и совершить маневры по объезду препятствий, но автомобиль быстро потерял сцепление с дорогой.

Затем последовало еще несколько неудачных попыток объехать конусы. В итоге журналистам удалось пройти тест только на скорости 63 километра в час. На такой скорости недостаточная поворачиваемость ощущалась заметно меньше, хотя электронная система стабилизации все равно отрабатывала слишком интенсивно и снижала скорость передних колес.